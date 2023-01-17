史上最慘一年。三商美邦人壽17日公告，2022年自結全年稅後虧損136.6億元，等於第四季再虧損近80億元，推估是新台幣兌美元匯率急升，造成匯兌成本增加，全年三商壽每股是虧損4.34元，創其史上虧損最嚴重的一年。
2022年三商壽現增二次逾87億元，且已啟動第三次現增5億股，並同時進行私募20億股的增資案，希望尋找策略性投資人，強化體質及經營策略，同時三商壽亦有處份不動產、復華投信，以強化資本適足率。
史上最慘一年。三商美邦人壽17日公告，2022年自結全年稅後虧損136.6億元，等於第四季再虧損近80億元，推估是新台幣兌美元匯率急升，造成匯兌成本增加，全年三商壽每股是虧損4.34元，創其史上虧損最嚴重的一年。
2022年三商壽現增二次逾87億元，且已啟動第三次現增5億股，並同時進行私募20億股的增資案，希望尋找策略性投資人，強化體質及經營策略，同時三商壽亦有處份不動產、復華投信，以強化資本適足率。
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