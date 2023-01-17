民進黨台北市議員王世堅的父親王明德，被前桃園市議員王浩宇、親綠粉專指控在白色恐怖時期出賣同學，批評為「洩密者」，但也有學者替王明德平反。王世堅今受訪時一度哽咽，自己父親的弟弟妹妹們，到現在都還憤恨不平，希望他能出來為父親講幾句話，他認為自己很愧疚，並怒嗆網軍，「等我有空的時候，我會找你的。」

對於有學者為王明德平反，王世堅表示，自己非常感謝，其實學界對46事件、光明報事件，本來研究台灣史學者有定論，他的父親過去不但受害，當時父親還幫助過很多人，認識父親的人都曉得，這幾天他實在是痛心疾首，還在世的許多長者親戚，阿姨、叔叔、姑姑，父親被關還曾經探望過，他們在世的人都忿忿不平，希望他能出來為父親講幾句話。

王世堅哽咽表示，自己其實很愧疚，自己竟然沒有這個能力，擔任網軍之前，「他先是人他才去當網軍不是嗎？我希望他能夠維持人性」，那因為現在自己面臨到的事，他們所有力量，對他欲除之而後快，致他於死地就對了，所以才會有這樣的作法。

王世堅說，在他離開之後，會找這些人，他有留下一些資料，孰可忍孰不可忍，現在國家面臨險境，現在是談論國家大政的時候，雖然自己只是議會的一個小兵，但也必須盡自己的責任，所以父親的事、家事必須暫放一邊，這件事已有很清楚的社會聲音出來，希望就到此為止，不要再傷害過去包括父親在內所有的政治受難者，因為對他們的家屬及在天之靈的政治受難者是二度傷害，非常惡劣。

王世堅強調，當初他的父親也好、那麼多政治受難者也好，他們在那個時代是勇敢站出來的人，不懂怎麼會扭曲，希望到此為止，至於這些人他們要繼續弄，OK，現在國事為重，大家都太忙了，等我有空的時候我會找你。

至於他們需要道歉嗎？王世堅狠酸，「他們不會道歉的啦，我也不必他們道歉了啦，我王世堅我是王明德兒子，我現在很忙、國事很忙，等我有空的時候，我會找你的。」

對於現在找戰犯，有如當時「11寇」事件，是否導致民進黨再度衰敗？王世堅說，「有很多事是11寇可以批評，我這種小寇不能批評，11寇也在批評我這個小寇啊」，11寇可以批評民進黨，小寇不行，自己沒有那個資格批評，所以這是兩套標準，「我參與的有比你晚嗎，我過去做的有比你少嗎？」

王世堅暗諷，他們可以批評，因為他們是派系嘛，王世堅沒有派系，欺人太甚啊，是非、價值永遠只有一項，是非黑白就是只有一個真理，價值觀也是，哪有說遇到不同事情就不同是非，就不同價值觀的判斷，很奇怪嘛，自己認為雖然我是個小兵，但我認為是非跟我站在一起的。