嘉義家扶中心大專生靠助學金求學，寒假返鄉服務。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義家扶中心寒假期間將籌措322萬元，才來得及讓710名學子順利開學，為讓受助學子體會「施比受更有福」，17日發放物資的同時安排17名大專生返鄉服務，協助搬運、整理物資和清理環境，19歲的阿宣把握這次機會，賣力服務，更期許自己將來能從事消防工作助人。

春節來了，弱勢家庭每逢年節特別不容易過年過節，嘉義家扶中心今天放送物資給扶助家庭，召集17名放寒假返鄉的大專生到場幫忙整理、搬運、清理環境，現場洋溢年節氣氛，也讓學子們體驗用一己之力回饋的心情。

念大學一年級的阿宣，年僅2歲時就遭遇父母雙亡的苦境，他與6個兄弟姊妹全靠阿嬤做資源回收，含莘茹苦拉拔長大，阿宣念大學了，為了減少年邁阿嬤的負擔，打工賺取學費，也立志成為消防工作者，有穩定工作，也能助人，回饋社會。

這次他也幫忙搬送物資，用自己能力所及來服務跟他有相同處境的受扶助家庭，在服務過程中也看到社工老師籌措助學金忙碌的背影，更加賣力服務，心裡自我期許將來有能力要對社會有更多回饋。

嘉義家扶中心表示，很多弱勢學子像「阿宣」一樣，需要助學金才能順利求學，此次寒假後將於2月18日舉辦頒發助學金，盼集結社會的援手，讓弱勢學子順利繳納學費，安心上學。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，嘉義家扶56年來持續「教育脫貧」的理念，推動助學希望工程，本次助學金將籌備322萬元，提供710名大專院校、高中職及國中小弱勢兒少，期盼有更多善心人來助學。