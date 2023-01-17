高雄鳳山某茶公司涉嫌在台灣茶葉內混入越南進口低價茶葉，以每4兩、200元價格在網拍、官網等通路出售，半年來賣出至少1800斤，不法獲利初估超過百萬元，高雄地檢署會同食安單位前往查緝時當場又查扣850斤茶葉。陳姓負責人到案後坦承犯行，檢方訊後無保請回。

檢方查出，此茶商自2021年8月起，涉嫌從越南進口低價茶葉，再依據特定配方調配為「台灣冬阿里山青茶」等多款茶葉，並於外包裝標註產地「台灣」對外販售，以此手法降低成本1至2成，通路涵蓋網路賣場、官網商店。

檢方會同食藥署南區中心及高市衛生局到陳男廠房查緝，當場查扣混裝茶葉成品280斤、原料570斤，合計查扣茶葉共850斤。

陳姓負責人到案後坦承犯行，辯稱是為了降低成本才會鋌而走險犯案。檢方根據查扣的證據資料，推估已有1800斤混充茶流入市面，不法獲利超過百萬元。陳男複訊後無保請回，檢方後續將朝刑法虛偽標示、詐欺取財等罪偵辦，並清查混充茶銷售流向及上游供貨來源。