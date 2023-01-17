台電苗栗區營業處17日舉辦「福兔迎祥 新春揮毫」贈春聯活動。（台電苗栗區處提供／李京昇苗栗傳真）

農曆春節將至，春聯除增加年節氛圍外，也有辟邪除災、迎祥納福的寓意，台電苗栗區營業處17日舉辦「福兔迎祥 新春揮毫」贈春聯活動，邀請2位書法家臨場揮毫書寫春聯，免費贈送給現場同仁及民眾，分享傳統年節的喜慶氣氛。

台電苗栗區營業處表示，本次活動特別邀請區處退休同仁的夫人，也是擁有20多年教學經驗，經常應邀至各單位及社區揮毫寫春聯的書法家鄭春香及處長夫人傅美禎現場揮毫。

今天活動吸引不少民眾共襄盛舉，排隊索取春聯墨寶，場面溫馨熱絡，洋溢濃濃節慶氣氛。

台電苗栗區處長邱華龍表示，希望藉由本次活動增進與社區民眾的良好互動，同時現場有服務專員宣導台灣電力APP及電子帳單，邀請民眾一同響應節能減碳，另外也提醒大家，春節期間圍爐聚餐或使用暖氣設備，務必注意用電安全，高功率家電如電磁爐、電烤箱、微波爐、電暖爐等最好使用專用迴路的插座，祝福大家新春開運，鴻兔大展。