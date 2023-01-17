世界羽聯BWF超級750系列印度羽球公開賽，台灣男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵首輪和蘇格蘭組合鄧恩（ALEXANDER DUNN）／豪爾（ADAM HALL）大戰3局、59分鐘，落後一局的「楊肉盧」上演逆轉秀，以19比21、21比12、23比21獲勝，搶進16強，也收下雙方過招3連勝。

這是盧敬堯／楊博涵、鄧恩／豪爾生涯第4度在BWF賽事過招，上周馬來西亞公開賽才對陣過，當時「楊肉盧」直落二鎖定勝利，此役首局「楊肉盧」開賽3比0先發制人，這一局也一直處於領先位置，最多曾取得6分優勢，不過該局尾聲蘇格蘭組合以7比1攻勢關門，反而先拿下一局。

第2局1比1平手後，「楊肉盧」很快又取得領先，並順勢搶下局數，將比賽逼進決勝第3局，該局盧敬堯／楊博涵兩度握有4分領先，但又被鄧恩／豪爾追上、超前，中後段盧敬堯／楊博涵更曾16比19看著對方接近勝利，甚至還是蘇格蘭組合先出現賽末點，「楊肉盧」韌性十足地扭轉局勢，連得3分收尾，完成了漂亮的逆轉勝。

下一輪盧敬堯／楊博涵將與首輪擊敗日本保木卓朗／小林優吾的韓國組合姜敏赫／徐承宰，雙方去年澳洲公開賽交手過，當時「楊肉盧」直落二落敗。

女單好手白馭珀17日也出賽，可惜首輪32強賽10比21、16比21敗給中國大陸韓悅。