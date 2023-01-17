抑制沙塵營造綠帶，高屏溪跨機關國土綠網合作成果豐碩。(屏東林管處提供)

屏東林管處與水利署七河局2022年於高屏溪河灘地內選定5.8公頃適合綠化土地，共同進行草鴞復育計畫與防風林帶建置，不僅協助執行國土綠網計畫，同時也顧及「高屏溪揚塵防制及改善行動方案」工作，達到一舉兩得跨機關合作目標。

由於維護河川廊道的生態系服務功能，對國土生態綠網建置至關重要，林務局屏東林管處自簽定合作協議後，持續參與綠帶串聯的棲地復育工作，並邀集綠網夥伴共24個單位，共同簽署《草鴞保育聯盟合作宣言》，跨出在國土綠網合作的一大步。

2021年屏東林管處與七河局從踏勘開始，選定長年裸露、寸草不生或是被外來種銀合歡入侵造成生態破壞的土地，邀請屏科大教授謝清祥與博士洪孝宇擔任顧問，希望營造出提供動物棲息、防制揚塵及社區綠美化的生態綠帶。

此次選擇相思樹、光蠟樹、楓香等樹種與白茅、原生草類等進行復育栽植，洪孝宇則就棲地復育進行科學試驗，以不同白茅栽植密度及有無稻草蓆為變因，並搭配翻土與否為對照，設計6種不同的試驗樣區，盼能了解較佳的棲地營造方式，以擴大棲地規模，幫助穩定草鴞族群。

屏東林管處長楊瑞芬表示，國土生態綠網不僅是營造陸地間的綠色廊道，高屏溪河水從玉山源頭到台灣海峽與洋流交會，扮演水陸生態系及南部地區供應水源的雙重重要角色，透過跨機關合作，將河灘地綠帶逐步串聯，在經濟面、社會面與生態面均兼顧。

且照顧好水質、水量，維持人民生活品質外，也清除外來種、回復河川的生態功能，還能增加碳匯；相信再過半年，騎著自行車經過高屏溪里港堤防，將會看到最美的綠帶，與草鴞不期而遇。