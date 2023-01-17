今年過年用電量大減，台電提醒電壓會升高，民眾出門最好拔插頭避免電器過熱故障，因剛好春節風光滲透率(發電量)占比估衝新高，遭疑無效虛功(無效電力)太多是電壓不穩原因。對此台電今發聲明，指稱是「特定人士」發言誤導社會，強調每年過年時用電低，都會有固定機制因應電壓變動，與再生能源滲透率沒有關係。

台電指出，電力系統的電壓與頻率本來就會隨用電負載而有所變動，系統須時時刻刻調整機組發電來維持供需平衡。年假期間由於用電大幅降低，電壓自然就會上升，台電時時刻刻都在監控並動態調整。

他們強調，這與風光發電滲透率（風力、太陽光電發電占比）增加無關，當風光發電量較高時，台電就會調整其它發電機組發電出力，讓原本會升高的頻率，繼續維持在約60赫茲。世界各國都在發展再生能源，公司透過機組調度、發展儲能、電力交易平台調頻機制等等作為，發展綠電也維持電網穩定。

對於地下電纜在電力傳輸上特性(用電少時系統內虛功增多)，台電指出，會事前停用變電所電容器、併用電抗器外，另會通知汽電共生機組協助抑低電壓，將電壓控制在規定標準內，以維持電網穩定，讓電力維持在家電的電壓容許範圍內。

台電最後呼籲，希望特定人士除了透過網路聲量販賣「大禮包」外，也可以向社會說明正確訊息，像是春節團圓要注意用電安全，避免同一電源插座同時使用多種電器，不僅可減少待機電力節省電費，也可避免釀成老舊電器意外。