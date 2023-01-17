春聯上頭寫著「玉兔迎春、眾事鴻運」，並署名台灣民眾黨主席柯文哲恭賀。（柯宗緯攝）

台南來的小柯粉特地來捧場。（柯宗緯攝）

老闆還要求柯P簽名在上衣胸口處。（柯宗緯攝）

台灣民眾黨主席柯文哲今（17）日傍晚到高雄三鳳中街發放春聯，向民眾拜早年，被解讀提前為選總統暖身。原本準備600份春聯卻沒發完，但才發6分鐘就沒人排隊，後續將把剩餘的春聯發送給店家。另方面，幕僚臨時告知沒聯訪，但媒體仍想提問，幕僚急得跳出來喊卡。

柯P今天傍晚5時到三鳳中街發放春聯，這也是全台首場，接下來也預計到北市迪化街。春聯上頭寫著「玉兔迎春、眾事鴻運」，並署名台灣民眾黨主席柯文哲恭賀。

媒體今到場時，幕僚才告知沒有聯訪。不過，媒體仍提問，有關最新民調顯示，2024總統大選柯P民調排第3，柯P回應，「認真做，這樣就好！不用管這麼多！有什麼想法？認真工作」。

接著媒體追問，有關柯P卸任倒數時，拍板提高北市私營幼兒園學費補助的爭議，他直說，「什麼東西？什麼預算？聽不懂問題」，似乎欲言又止，也有媒體喊問「新竹行政處長謝泊泓的婚外情」事件看法，但柯P未回答就遭幕僚提醒「沒有聯訪」，硬是打斷媒體提問。

今現場準備600份春聯，現場排隊動線混亂，柯P像無頭蒼蠅，移來移去，最後才移出「最佳動線」，搶頭香的民眾下午4時30分到場，柯P約莫傍晚5時14分開始發放春聯，來者不拒合影，有支持者高喊「柯總統加油，台灣正確的選擇」，還有台南來的小柯粉特地來捧場，最後約5時20分就結束發放，但春聯沒發完。

接著，柯P步行逛三鳳中街，沿路發送紅包及春聯，但店家兩樣情，有人相當熱情，老闆還要求柯P簽名在上衣胸口處，但也有老闆直說「年節採買已經夠忙了，還來亂！」，不給面子，擺起臭臉。