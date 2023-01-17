網紅楊泊霓（Nini Yang）從無名小站發跡，臉蛋美艷、身材高䠷，2018年和影帝秦漢之子孫國豪生下女兒Serena，但未登記結婚。近日，楊泊霓PO三張穿搭照，完美展現前凸後翹的好身材，讓網友看了直呼：「很性感！」

楊泊霓的臉書追蹤者有17萬，是小有名氣的網紅，14日她發文寫道：「聽説處女座的水逆今年結束了？不信星座的我，今年是信了。」照片中，楊泊霓化著精緻的妝容，身穿黑色無袖洋裝，襯托雪白的肌膚，而她對著鏡頭屈膝而坐，秀出一雙修長的玉腿，婀娜多姿的曲線一覽無遺，其中配戴的項鍊直接卡在事業線，給人無限的遐想。

網友不禁留言讚嘆：「永遠沒有冬天」、「很性感」、「超完美女神」、「漂亮Nini」、「腳鍊配美腿，完美」。

楊泊霓除了有出眾的外貌，還有一副好歌喉，最近她開金嗓翻唱伍佰《我會好好的》、王菲和陳奕迅《因為愛情》，並把影片公開PO社群，獲得大批網友迴響，稱讚：「好好聽！」

楊泊霓2017年11月宣布懷孕，隔年2月迎接女兒Serena，遲遲沒有跟孫國豪登記結婚、補辦婚禮，引起外界好奇。女兒出生3個月後，孫國豪在臉書PO聲明道歉，強調和楊泊霓皆沒意願登記結婚，「我們仍在等待更成熟的時機，給孩子一個穩定的成長環境與見全的家庭。」獲得許多粉絲力挺，認為私事不需要被公眾批判、甚至出面道歉。