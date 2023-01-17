行政院長蘇貞昌挨批「撒幣保官位」，他15日引用明末大將袁崇煥，指「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」要大家不要像父子騎驢一樣，這樣也罵那樣也罵，扭曲抹黑、中傷分化。民進黨台北市議員王世堅今天酸說，蘇貞昌一向書讀的不夠徹底，常常舉例都舉錯例子，認為蘇是舉錯例、講錯話，蘇的居心還沒那麼險惡。

對於蘇貞昌自比袁崇煥，王世堅表示，他推估蘇貞昌應該會下來，所以才講這些話，他在民進黨2022敗選之後的隔天，最早要求蘇應該負起政治責任下台負責，很簡單，民主政治責任政治，最高行政首長，不管做的好壞，人民表達意見了，就應下台負責，他的立場到現在都沒變，這2天為什麼沒有再批評蘇貞昌，因為認為蘇應該有深入反省，有聽進去很多人的建言，會下台負責。

王世堅說，因為本來位高權重、囂張傲慢的時候，身為民意代表，當然就必須強烈監督批評，只對握有權勢的人批評，如果要下台，已經被踢到一邊，他不會補踹兩腳，因為他不是那種性格，「我不幹俗辣做的事」。

王世堅坦言，但這2天的變化不是他判斷的這樣，本來以為蘇貞昌大概知所進退，沒想到來一個回馬槍，蘇貞昌對歷史讀的並不透徹，闖了大禍，蘇可能不曉得袁崇奐這個比喻非常糟糕，因為當時的皇帝就是崇禎皇帝，把自己比喻成袁崇煥，很清楚是在暗喻總統是崇禎。

王世堅也酸，蘇貞昌一向書讀的不夠徹底，常常舉例都舉錯例子，認為蘇是舉錯例、講錯話，蘇的居心還沒那麼險惡，只是歷史常識不夠，所以講錯了，希望蘇貞昌記取社會上的聲音，蘇貞昌是最高行政首長，請基於責任政治，應該下台負責。

王世堅呼籲，現在下台還來得及，因為社會還會認為蘇貞昌功成身退，賴著不走的時候、到時候是社會來逼退的時候，那整個評價是截然不同的，現在走是功臣身退，「留一些給人探聽嘛（台語）」。