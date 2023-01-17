針對國泰金蔡家以投資公司萬寶開發投資泰山所釋出全家19.4％股權，金管會已經請萬寶開發說明。

金管會表示，萬寶開發回應這次投資全家以純財務性投資，對於未來是否會擴大投資全家或者指派董事，目前尚無規劃。相較於全家最大股東日商全家便利商店持股45％，萬寶股權不到1／5，對全家不具控制力，也無與國泰商業合作規劃。

考量持有全家占萬寶資產不到5％，還不至於影響該公司財務狀況，也不至於產業經營風險波及金控公司、經濟力量不當集中，對於金融機構不良影響，所以目前萬寶持有全家尚無違反產金分離原則，金管會也請萬寶未來增加全家控制力規劃應該要先與金管會溝通。

對於金融機構大股東投資非金融相關事業，原則上並無須金管會審核，僅對於投資屬於重大、可能有涉產金分離原則時，始會進行了解。萬寶開發投資全家股權一案，金管會是因萬寶開發為國泰金控最大股東，且其投資全家股權的數額較大，考量國泰金控及全家在金融業及零售業的市占率均為業界前三大，故就萬寶開發在全家的控制力情形予以關切。