戀愛、友誼與親情是人類一生中不可少的情感，不過每個人對於感情看重程度都不同，有些人很重視家人，有的人把愛情當成生命的全部。《靈匣網》近日分享5個把家庭放在心中第一位的星座男，他們責任感非常強。

1、 巨蟹座

巨蟹男非常顧家，對待父母很孝順，照顧兄弟姊妹也是盡心盡力，對家庭的責任感很重，甚至把家人看得比金錢還重要，與到外面花錢享樂相比，他們寧願待在家提升自我，平時他們生活節省，但很捨得為家人花錢，當愛情與親情產生衝突時，巨蟹男會盡力去調和，但還是以親情為優先，是可以為了家人無條件付出的星座。

2、牡羊座

牡羊男總是活力四射，他們不會掩飾自己的情感，雖然不少人認為牡羊男脾氣火爆，有時就像叛逆期的少年，個性衝動又不考慮後果，但牡羊男內心總是把家庭放在重要位置，家人的付出他們都記在心裡，因此父母若是受到委屈，他們一定第一個站出來，當親情與愛情發生衝突時，他們會挺自己的家人，對於他們而言，親情是不能替代的。

3、 射手座

射手男個性開朗，而且崇尚自由的生活，總是想拋棄一切追逐夢想，但親人卻是他們甜蜜的負擔，因此會選擇留在家人身邊，射手座重情重義，親情與義氣勝過所有，對朋友願意兩肋插刀，對父母非常孝順，他們永遠把家人放在第一位，尤其隨著年齡增長，射手男的家庭責任感會越強，對戀人很挑剔，若要走進他們心裡並不容易。

4、雙子座

雙子男看起來很貪玩，感情中喜歡追求新鮮感，給人薄情的印象，但面對親情卻不一樣，雙子男非常重視家人，而且會用實際行動證明，例如父母生日時，會幫忙準備禮物慶生，而且非常在乎他們的想法，在做每一個決定前，都會先考慮到父母的態度，可說是一名孝子，因此親情與愛情發生衝突時，他們一定先以家人為主。

5、金牛座

金牛男屬於「家居型」星座，而且很講究傳統，追求家庭的和諧，他們不像雙子座變化莫測，甚至容易動搖，金牛男個性沉穩，感情中很理智，認為無論友情還是愛情，都有背叛自己的可能，唯有親情才是最重要的，因此金牛男通常不會為了愛情，去做惹父母生氣的事情，若伴侶條件不符合父母期望，他們很有可能會選擇分手。