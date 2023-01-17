藍營新科立委王鴻薇今（17）日第一次登上質詢台，在審議「發現金」特別條例時，馬上就表現出自己犀利的問政風格，財政部代理部長阮清華在備詢時，因為表現不佳，直接被王批評，「來這邊做什麼？應卯嗎？」王鴻薇稍早也在臉書PO文，針對現行超徵稅收條例進行批判，並強調自己「一刻都不能鬆懈」。

王鴻薇今在立院指出，去年12月時她就提出的還稅於民的概念，行政院財政部都不願意承認還稅於民，變成經濟共享，且稅收從2017年以來，幾乎年年都在超徵，累計稅收超徵1兆，阮清華則回應，「不太清楚資料從哪來，我們算出來沒有這麼多」，此一回答讓王忍不住怒嗆，「你都沒有數字嗎？我數字都比你多，你是來這邊做什麼的？」

對於自己之所以這麼關注超徵稅收，王鴻薇在臉書強調，「首次在立法院質詢，針對還稅於民，再次重申我的立場。超徵稅收不應亂花，應該還給納稅人，若不還給納稅人，就應該拿來還債。」

除此之外，王鴻薇還提到，未來針對超徵的稅收，應該要有具體的制度，否則這次特別條例，完全是一個花錢、撒幣、消化預算的條例，本身完全沒有具備「未來稅收超徵應該用來還債的精神」。另對於新工作，她也直言自己會「上緊發條，一刻都不能鬆懈！ 」