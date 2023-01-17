日本與印度最近進行了一場為期11天、代號「維爾守衛者-2023」的聯合軍事演習，這次演習相當高調，一般都認為演習目的是針對中國。陸媒分析稱，日本是希望透過與印度戰機的對抗演訓摸透俄式戰機性能，謀求未來在同中俄空中對抗中更有底氣。
據《上觀新聞》分析稱，近年來日本軍事防務動作頻頻，可謂「文武並舉」，文的包括修改安保文件，武的則是繼2個月前與美澳印舉行馬拉巴爾演習後，又於16日啟動與印度的空中聯合軍演。近年來日印防務安全合作不斷深化，僅就軍演而言，就實現了「海陸空全覆蓋，雙多邊齊上陣」的規模。
報導說，這場為期11天的「維爾守衛者-2023」（Veer Guardian 2023）演習，是日印兩國戰鬥機首次進行聯合演習。這一計劃早在2019年11月就已成型，後由於新冠疫情影響被不斷推遲，一推就推到了3年後。
儘管演習姍姍來遲，但似乎並未影響雙方的積極性。外界注意到，當印度戰機抵達位於日本東京附近的百里空軍基地後，受到日方「水門禮」迎接——由兩輛消防車分別在飛機兩側相對噴射水柱形成「水門」。日本航空自衛隊通過這種高級別禮遇，為印度貴客接風洗塵。
報導指出，印度此次參演陣容包括：4架蘇-30MKI戰機、2架C-17運輸機、1架伊爾-78加油機，以及一支約150人的特遣隊。日方則出動4架F-2多用途攻擊機、4架F-15戰鬥機等。
分析人士指出，雙方出動戰機的規模達到了小型空戰級別。日方戰機以印軍為假想敵，展開空中對抗。從軍事角度看，印度此次派出的蘇-30MKI戰鬥機，和俄軍現役蘇-30SM戰鬥機同宗同源，有助於日方熟悉經常在日本北部出沒的俄軍蘇-30SM戰鬥機性能。
而對印度來說，日本的F-2戰鬥機是在美國F-16戰鬥機基礎上放大研製，印度空軍飛行員通過與F-2的對抗演習，有助於未來應對巴基斯坦空軍的F-16戰鬥機。
一位印度陸軍退役少將對印媒透露，印度本可以派法製飆風戰機或印度國產光輝戰機參演，但最終派出蘇-30，是因為考慮到中國也使用這種戰機，日本可以通過軍演研究應對中國戰機的能力。但有分析認為，印度蘇-30MKI和中國蘇-30MKK戰鬥機有些差異，而且中國更新的殲-20、殲-16和殲-10C戰機已廣泛裝備。
分析還指出，另外從戰略角度看，日本意在拉攏更多準盟友，配合美國印太戰略。而印度也有借中美、中日博弈為自己戰略崛起服務的用意。兩國軍方因此也對這次演習給予高度評價，日本航空自衛隊表示，印度將是繼美國、澳大利亞、英國和德國之後，第5個與日本舉行此類雙邊演習的國家。印度軍方則期待，兩國防務合作和戰略關係邁上新台階。
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