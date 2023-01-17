日本與印度最近進行了一場為期11天、代號「維爾守衛者-2023」的聯合軍事演習，這次演習相當高調，一般都認為演習目的是針對中國。陸媒分析稱，日本是希望透過與印度戰機的對抗演訓摸透俄式戰機性能，謀求未來在同中俄空中對抗中更有底氣。

An IAF contingent will depart tomorrow for Hyakuri Air Base, Japan for the maiden 'Exercise Veer Guardian 2023' to be held with Japan Air Self Defence Force from 12th to 26th Jan 2023. IAF will participate with four Su-30 MKI, two C-17 Globemasters & an IL-78 tanker. pic.twitter.com/saAnLGDhC2 — The Times Of India (@timesofindia) January 7, 2023

據《上觀新聞》分析稱，近年來日本軍事防務動作頻頻，可謂「文武並舉」，文的包括修改安保文件，武的則是繼2個月前與美澳印舉行馬拉巴爾演習後，又於16日啟動與印度的空中聯合軍演。近年來日印防務安全合作不斷深化，僅就軍演而言，就實現了「海陸空全覆蓋，雙多邊齊上陣」的規模。

報導說，這場為期11天的「維爾守衛者-2023」（Veer Guardian 2023）演習，是日印兩國戰鬥機首次進行聯合演習。這一計劃早在2019年11月就已成型，後由於新冠疫情影響被不斷推遲，一推就推到了3年後。

儘管演習姍姍來遲，但似乎並未影響雙方的積極性。外界注意到，當印度戰機抵達位於日本東京附近的百里空軍基地後，受到日方「水門禮」迎接——由兩輛消防車分別在飛機兩側相對噴射水柱形成「水門」。日本航空自衛隊通過這種高級別禮遇，為印度貴客接風洗塵。

#India, #Japan To Conduct Veer Guardian Exercise Eyeing ‘Common Adversary’ #China



Today, the JASDF welcomed 4 Indian Air Force Su-30MKIs at Hyakuri Air Base.



‘Veer Guardian-2023’ will be taking place from January 16 to January 26 at Japan’s Hyakuri Air Base and Iruma Air Base. pic.twitter.com/7mhdZ7cono — Indo-Pacific News - Geo-Politics & Military News (@IndoPac_Info) January 10, 2023

報導指出，印度此次參演陣容包括：4架蘇-30MKI戰機、2架C-17運輸機、1架伊爾-78加油機，以及一支約150人的特遣隊。日方則出動4架F-2多用途攻擊機、4架F-15戰鬥機等。

分析人士指出，雙方出動戰機的規模達到了小型空戰級別。日方戰機以印軍為假想敵，展開空中對抗。從軍事角度看，印度此次派出的蘇-30MKI戰鬥機，和俄軍現役蘇-30SM戰鬥機同宗同源，有助於日方熟悉經常在日本北部出沒的俄軍蘇-30SM戰鬥機性能。

而對印度來說，日本的F-2戰鬥機是在美國F-16戰鬥機基礎上放大研製，印度空軍飛行員通過與F-2的對抗演習，有助於未來應對巴基斯坦空軍的F-16戰鬥機。

一位印度陸軍退役少將對印媒透露，印度本可以派法製飆風戰機或印度國產光輝戰機參演，但最終派出蘇-30，是因為考慮到中國也使用這種戰機，日本可以通過軍演研究應對中國戰機的能力。但有分析認為，印度蘇-30MKI和中國蘇-30MKK戰鬥機有些差異，而且中國更新的殲-20、殲-16和殲-10C戰機已廣泛裝備。

分析還指出，另外從戰略角度看，日本意在拉攏更多準盟友，配合美國印太戰略。而印度也有借中美、中日博弈為自己戰略崛起服務的用意。兩國軍方因此也對這次演習給予高度評價，日本航空自衛隊表示，印度將是繼美國、澳大利亞、英國和德國之後，第5個與日本舉行此類雙邊演習的國家。印度軍方則期待，兩國防務合作和戰略關係邁上新台階。