教育部私校退場審議會今天將彰化大慶商工及嘉義市興華高中為專輔學校，全國私校工會表示，未來4年將有至少50私中退場，學校法人應積極思考因應策略，及早決定是要持續努力辦學，或依私校法主動停招、停辦後轉型。

全國私校工會理事長尤榮輝說，彰化縣大慶商工與嘉義市興華高中同因財務顯著惡化被公告為專輔學校，再次凸顯私中辦學普遍陷入困境問題，若政策未調整，未來將有大量私中退場，衝擊偏鄉及技職教育。

尤榮輝指出，大慶商工前身為曉陽商職，2001年由員林富商接手辦學至今，對地方教育貢獻良多，因受少子化衝擊，財務近年已入不敷出，2020年爆出以遠期支票給付薪資爭議，可見財務捉襟見肘，目前主動申請停招，今被公告為專輔學校並不意外。

至於興華高中是嘉義市設校73年的老校，作育英才無數，若不幸退場，是在地教育資源的損失，期待興華積極改善財務，儘速解除專輔。

許多退場私校均表達有轉型改辦文化、教育或社會福利事業的想法，但全國私校工會提醒，面臨退場私校若希望持續從事公益事業、避免校產被充公，建議循蘭陽技術學院和協志工商退場模式，及早規畫主動停招及停辦，做好安置並保障師生權益後，依私校法程序與他校合併、捐贈，或改辦文化、教育或社會福利事業。

否則，一旦被依私校退場條例公告為專輔學校，再來計畫改辦其他公益事業，恐怕為時已晚，校產極可能被歸公，殊為可惜。