明星夫妻張庭和林瑞陽2021年被爆出旗下公司涉嫌傳銷，被凍結資金外更一度逃到海外，震驚社會大眾。近日張庭被拍到回上海公司參加活動，盛裝出席更有多名保鑣護駕，52歲凍齡美貌更是驚人，絲毫不像受到傳銷風波影響，網友看完影片瘋猜應該已經「安全下庄」。

日前有大陸網友在社群曬出參加張庭見面會的影片，張庭穿著優雅氣質的橘紅色長裙現身，高顏值臉蛋保養得極佳，整個人神清氣爽，完全不像是陷入傳銷風波的樣子；而張庭身邊還有多名保鑣，出場有大票員工迎接，從她的大陣仗讓人難以想像先前事業面臨危機。

52歲張庭回上海公司現身活動，絕美狀態引熱議，還在現場大發紅包。（圖／摘自微博）

從見面會的影片中，看到大海報上有燦笑的張庭，寫著「初雪再現，從心出發」，網友也都很驚訝，紛紛表示：「還是那個女神，美出天際」、「見面會上最美的樣子和狀態」；而且張庭還大方發紅包，現場過年氣氛滿滿。有不少人都很佩服張庭，從這次見面會推敲他們應該安全下庄，才能大舉辦活動。

原來張庭和林瑞陽在淡出螢光幕後，轉換跑道至大陸發展微商，賺到身家有人民幣300億元（新台幣1200億元），美滿生活令外界稱羨；不過，在2021年底被爆出旗下公司涉嫌傳銷遭查處，更被凍結人民幣6億元（約新台幣26億元），掀起熱烈討論。