康建生技槍擊4死命案去年8月底南投檢方偵查終結，凶嫌李鴻淵、及藏匿凶嫌的賴裕隆仍續押。有關賴裕隆的部分，南投地方法院17日下午4時許宣判，賴裕隆提供槍枝、子彈，違反《槍砲彈藥刀械管制條例》分別判處2年10月及2年，藏匿人犯罪處1年，應執行刑4年2月，同案凶嫌李鴻淵部分擇期再審。

凶嫌李鴻淵為康建生技公司離職員工，2014年職場糾紛與後續工作不順遂，透過朋友賴裕隆介紹購入槍彈，2022年7月14日傍晚，他槍殺康建老董、牛樟芝之父賴敏男，老董胞弟賴鋕卿、老董女兒賴彥妤、公司園藝課長劉慶杉、女會計張嘉綺，僅賴敏男送醫幸運保住一命，目前疑似在療養院休養。

檢警調查，賴裕隆2018年底介紹販售槍枝的阿俊給凶嫌李鴻淵認識，李鴻淵2019年初及年中共花費13萬5000元購買非制式槍枝3隻、子彈202顆。去年7月14日晚上7時36分，賴裕隆明知凶嫌殺人，仍提供養生館包廂供躲避追查。

南投地方法院法官歷經4個多月審理，賴裕隆落網後坦承所有犯行，加上凶嫌李鴻淵等人的證述、檢警卷證資料等，認定被賴裕隆幫助凶嫌李鴻淵持有槍彈、藏匿人犯犯行明確。

法官審酌，賴裕隆幫助凶嫌李鴻淵持有槍彈，知悉其殺人仍提供處所予以藏匿，犯罪情節重大，妨害刑案偵查，但他落網坦承犯行，因朋友情誼而藏匿人犯，尚見悔意，判處應執行有期徒刑4年2月，應執行罰金16萬元，得上訴台灣高等法院台中分院。同案凶嫌李鴻淵擇期再審。