鐵路警察局台北分局新竹分駐所近日特別與台鐵新竹車站人員，一同至警廣新竹台向聽眾宣導年假期間有關交通疏導狀況。（鐵路警察局提供／陳育賢新竹傳真）

今年農曆春節連假自20日起至29日長達10天，許多在外工作的民眾開始要返鄉與親人團聚，交通流量變大也會造成許多治安與交通事故發生，鐵路警察局台北分局新竹分駐所長林志聰近日特別與台鐵新竹車站務主任張光華一同至警廣新竹台向聽眾宣導年假期間有關交通疏導狀況。

台鐵新竹站表示，年假期間，國人多會利用台、高鐵運輸的便捷與快速，屆時各站區及列車上預期會出現人多擁擠的現象，尤其節前及收假當日為運量的尖峰，鐵路局、高鐵都有加開列車輸運規畫。

台鐵目前己策訂「112年度加強重要節日安全維護工作」實施計畫，於1月1日至1月30日專案期間，統合運用警力，協同台鐵局、高鐵公司、轄區周邊友軍、保全及站區志工等人力，執行站區、月台、列車、平交道及軌道沿線治安及交通安全維護工作，落實執行治安平穩、交通順暢、為民服務的工作主軸，以確保旅客平安、列車安全順暢。

此外，春節期間一票難求，買票候票的旅客容易因排隊秩序不佳心浮氣躁，警方也請民眾多點耐心，並善用網路購票系統提早購票。各重點車站及熱門的景點勢必出現擁擠人潮，春節期間除了提醒民眾要注意自身財物外。

另，「詐欺犯罪」除了虛擬貨幣假投資、假交易，假借高薪資報酬吸引國人到境外再向家屬要求贖金的詐騙，還有歹徒利用電話詐騙話術，讓民眾將自己存摺提款卡等交付置放站區置物櫃，然後遭車手取走盜領的案件也層出不窮，這些都是近來熱門的詐騙手法，在這裡都提醒民眾多加小心，並多利用165防詐專線查詢。