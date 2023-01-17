在遊藝場工作的陳男，早在2018年、2019年即在竹科竹南園區2度對女子襲胸被判拘役確定，他惡性不改，2021年底至2022年1月間又返園區鎖定落單正妹，3度伸鹹豬手突襲摸胸，3受害女憤怒報案。陳男落網後否認性騷擾或辯稱「不小心碰到」，一審以性騷擾3罪判刑7月，得易科罰金。陳男上訴，二審法官駁回，不得上訴。

被害女子怒控，她在2021年12月21日晚間6時許，行經苗栗縣竹南鎮科學路附近巷弄，遇到1名戴黑色口罩男子，從後方追上她身旁，他右手撐傘、左手竟伸到她胸前，一路從右胸摸到左胸，她嚇到哭出來，但不敢喝止，他趁隙逃走了。

另名女子指控，她在2022年1月10日上午7時許，從超商領包裹後要回住處，行經科學路附近巷弄，突然有1名男子從後方抱住她，還伸出右手摸她左胸，她嚇得大聲尖叫並掙扎，他才放手跑掉，剛好有同事騎電動車經過，載她追色狼，她拿手機一路拍下追逐過程，目睹他開車離去，也拍下車牌。事後，她對有人靠近都有點害怕。

另名被害女則說，2022年1月22日晚間7時許下雨，她前往竹科竹南園區上班，在公車站附近人行道上，突然有人摸她胸部，她驚嚇回過神看到1名男子跑離，她一邊哭一邊追，追了約3分鐘，看見他跑進科學路巷弄內，就不見身影。事後，她到案發地會很害怕、常作惡夢。

警方循線逮到陳男，他否認性騷擾，並辯稱，他在2021年12月21日晚間6時許開車去竹南鎮，走到科學路巷弄去玩抓娃娃機；2022年1月10日上午7時許，他也在附近拍1名女子背部，向她搭訕，因她突然大叫，他即離開；隔天下午7時許，他撐傘在附近人行道走來走去想事情，不小心碰到1名女子，還有向她道歉。

警方調閱相關路口監視影像，發現相關時地確實有個人撐傘在巷弄內伸手觸摸獨行者胸前畫面，並有被害女子追逐逃離的陳男影片；3名素不相識的被害女子具結，指證歷歷。

苗栗地院認定，陳男分別對2女襲胸、1女擁抱摸胸，導致被害人留下難以抹滅陰影，危害社會治安，且曾有2次性騷擾及1次竊盜前科記錄，以犯違反《性騷擾防治法》性騷擾3罪判刑7月，得易科罰金。

台中高分院法官認為，陳男在2018年、2019年在竹科竹南園區巷弄內2度對女子襲胸被判拘役75天確定，且住苗栗市、在新竹市工作，而案發地竹科竹南基地位在苗栗縣竹南鎮，並無地緣關係，無非是刻意前往，相關5案犯案地及手法幾乎相同、具有關聯性，根據事證認定是同一人犯罪。

高分院法官認定，原審採證、認事用法都無違誤，量刑妥適，陳男並未再提出有利事證，予以駁回，不得上訴。