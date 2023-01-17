台北一名準新娘不滿男友家想辦流水席宴客，在網路上鬧得風波不斷，退婚後又兩度發出聲明，表示想開記者會宣布向男友家提告求償，沒想到女方家竟然還未放棄這段感情。小姑昨（16）日透露，準新娘家長通知他們要約時間見面，兩家人重新討論婚事，讓她直呼「這真的還要談下去嗎？」

被封為「輔大陳若儀」的準新娘自從曾任多年里長的公公要辦流水席宴客後，不斷在網路發文批評，卻被小姑爆出婚宴由公公全額負擔、禮金留給新人，另外還贊助600萬讓新人在台北買房，但女方在未告的情況下，竟想只出50萬就把房子登記在自己名下。

小姑曝光消息後，公公收回贊助費，女方也因此決定退婚。事後準新娘兩度發出聲明，表示想要提告向男友全家請求損害賠償，希望有律師無償幫忙、熱心人士贊助在圓山大飯店舉辦，同時還詢問台北港湖區有何推薦民代可以陪同出席。

小姑透露女方家長準備約見面，兩家人一起討論婚事。（翻攝自爆料公社）

小姑昨日在臉書社團「匿名2公社」發文表示，親家說要約時間，兩家人見面對哥哥的婚事重新進行討論，「這真的還要談下去嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「人家都說要告你了，拜託爭氣點，不要丟男生的臉好嗎？」、「真的很好奇，參加的賓客都不會尷尬嗎？」、「既然雙方父母都要出現了，小姑實在沒立場在發言了，你畢竟不是長輩」、「跟爸爸好好溝通教育一下，這種親家，真的不結也罷，不然真的只有離婚下場」。