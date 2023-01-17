兒童繪本作品《屁屁偵探》全新劇場版第四彈《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》20日上映，17日舉辦記者會，首次挑戰動畫配音的修杰楷出席，被問到是否有請教做過動畫配音的太太賈靜雯？他表示有稍微跟賈靜雯討論，但畢竟類型不一樣，因此都還是努力聽福山雅治配的日文版。

修杰楷初次挑戰配音就擔綱反派，詮釋邪惡的天才屁屁亞蒂教授，有趣的是，這次電影精心設計史詩般對決的劇情，屁屁偵探跟屁屁亞蒂要互相使出臭屁攻擊，修杰楷「恥」度大開，努力「放嘴屁」，配音時一直「噗」到沒氣，回想當時的狀況，他不禁害羞大笑：「真的很難。」

17日《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》舉行全台首映見面會，修杰楷一見到「屁屁偵探」跟「屁屁亞蒂」兩尊人偶，整個人被萌翻，開心得像大孩子一樣，忍不住愛的抱抱，還不斷地拍照，準備跟孩子們炫耀一番，這次的全新劇場版第四彈，將可以一次看兩部故事，《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》以及《夢想的巨無霸地瓜派園遊會》，物超所值。