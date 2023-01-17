台灣影人陳炫劭赴埃及旅遊，離境時遭海關以「竊盜文物」名義帶走拘留。外交部今天表示，埃及政府為防範日益猖獗的文物走私情形，近來持續加強其機場與港口等邊境的嚴查作為，建議國人前往埃及經商旅行時，宜避免購買古物複製品。

外交部指出，倘確有購買古物複製品需要，數量不宜過多，並應向商店取得印有品項及購買時地的收據，以便作為出境時的證明。此外，在機場海關人員查驗行李時，請耐心配合以免引起不必要的誤會。

至於陳炫劭一行3人在埃及開羅機場遭留置調查，經我國駐約旦代表處與國人及家屬持續保持密切聯繫，並透過我國中華民國對外貿易發展協會開羅台灣貿易中心就近派員提供有關協助，案經埃及法院開庭審理後，法官判決3人無罪，當庭釋放。

外交部再次提醒國人前往埃及旅行時，應避免誤觸當地法律，倘遭遇急難事宜，可聯繫我國外貿協會開羅台灣貿易中心(電話：＋20-100-7182522)，或我國駐約旦代表處(緊急聯絡電話：＋962-79-5552605)；或撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：＋886-800-085-095，以獲得必要的協助。