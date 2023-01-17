警方本周將針對內科交通進行疏導強化作為。（警方提供）

為了解內科塞車情形，甫就任的北市警察局長張榮興，17日下午4時許，率交通警察大隊長涂國卿等人，前往了解交通狀況，事後強調3點注意事項，為即將帶來的春節做準備。

北市交大表示，3工作重點，包括一、全力配合市政府內科短中長期交通改善執行計畫，交通疏導勤務同仁，務必遵守勤務紀律，站立於路口明顯適當位置疏導車流，輔以明確指揮手勢及哨音，確保路口淨空。

二、除既有上、下午尖峰時間交通疏導崗位外，另強化離峰時間路況查報作為，第一時間發現異常路況即時派員應處。針對事故、拋錨車輛，迅速定位排除，如需拖吊車協助排除時，應立即通報鄰近拖吊車快速抵達現場，降低交通衝擊。

三、春節連續假期前夕，北市各年貨大街、美式大賣場、百貨商圈及各交流道、車站及松山機場，湧現採買年貨與返鄉人、車潮，交通流量較大，針對各重要道路口，務必派員加強疏導、保持路口淨空。

北市警方表示，春節除於內科周邊增派警力加強疏導作為外，本週下午尖峰，全市100處重要路口交通疏導崗提前至15時30分派勤，另呼籲市民養成「不違規停車」、「保持路口淨空」的好習慣，隨時收聽警察廣播電臺報導關注最新路況資訊。