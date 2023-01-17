高齡80歲的檜木建築模型藝師陳振龍與學生在嘉義縣表演藝術中心辦師生聯展，現場展出20件作品，作工細緻又小巧，令人嘆為觀止。（呂妍庭攝）

高齡80歲的檜木建築模型藝師陳振龍與學生在嘉義縣表演藝術中心辦師生聯展，現場展出20件作品，作工細緻又小巧，令人嘆為觀止。（呂妍庭攝）

陳振龍與學生在嘉義縣表演藝術中心辦師生聯展，現場展出20件作品，作工細緻又小巧，令人嘆為觀止。（呂妍庭攝）

「檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展」今熱鬧開展。（呂妍庭攝）

人稱「阿龍師」的台灣老火車站模型藝師陳振龍77歲才開班授課，今陳振龍與學生一同在嘉義縣表演藝術中心辦「檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展」，學生之一，嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲透露，辦展源起於一張早安貼圖，透露她有一天傳了一張火車袖珍模型的早安圖給嘉義縣長翁章梁，沒想到引發翁章梁好奇，問了許多袖珍模型製作的知識，當天她就接到縣府等單位的電話，沒多久就有了這場展覽。

為讓車站、菸樓等歷史建物流傳下來，陳振龍利用回收檜木邊角料，依建築圖等比例縮小，搭起一座座檜木建築模型，因為是原型縮小製作，純手工又費時，又要理解建築原理和構造，是難以取代的手工技藝，陳振龍說，因憂心時代轉變，早年的特色建築遭損毀棄置，才會藉模型來重現歷史建築，保留記憶。

楊玲說，要做1比20或1比30的袖珍模型比蓋房子還困難，慶幸因為這場展覽，大家才知道老師陳振龍在收藏家中的作品有多美，指她力倡檜木保存，踏入模型領域是希望把好的舊檜木再救回來，「拆一棟老屋可以做好多座模型」，還能讓其風華再現、呈現百年。

嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍指出，陳振龍師生聯展即日起至2月12日盛大展出，這次展覽以車站為主，規畫4個與「驛」有關的展區，除阿龍師的作品，還有學生製作的北門車站、檜木燒烙、木雕等一同展出，座品多達20件，充滿傳承意味。

今包括文化觀光局秘書陳峯武、民雄鄉長林于玲、南華大學校長林聰明、副校長林辰璋等各界到場，林于玲期待縣府能在表藝辦更多展覽和活動，帶動地方人潮，而林聰明更現場邀請陳振龍「阿龍師」到南華大學辦展，讓學生看見工藝之美。