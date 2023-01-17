人稱「阿龍師」的台灣老火車站模型藝師陳振龍77歲才開班授課，今陳振龍與學生一同在嘉義縣表演藝術中心辦「檜驛story－檜木建築模型匠師陳振龍師生聯展」，學生之一，嘉義市檜木燒烙協會理事長楊玲透露，辦展源起於一張早安貼圖，透露她有一天傳了一張火車袖珍模型的早安圖給嘉義縣長翁章梁，沒想到引發翁章梁好奇，問了許多袖珍模型製作的知識，當天她就接到縣府等單位的電話，沒多久就有了這場展覽。
為讓車站、菸樓等歷史建物流傳下來，陳振龍利用回收檜木邊角料，依建築圖等比例縮小，搭起一座座檜木建築模型，因為是原型縮小製作，純手工又費時，又要理解建築原理和構造，是難以取代的手工技藝，陳振龍說，因憂心時代轉變，早年的特色建築遭損毀棄置，才會藉模型來重現歷史建築，保留記憶。
楊玲說，要做1比20或1比30的袖珍模型比蓋房子還困難，慶幸因為這場展覽，大家才知道老師陳振龍在收藏家中的作品有多美，指她力倡檜木保存，踏入模型領域是希望把好的舊檜木再救回來，「拆一棟老屋可以做好多座模型」，還能讓其風華再現、呈現百年。
嘉義縣表演藝術中心主任黃秋萍指出，陳振龍師生聯展即日起至2月12日盛大展出，這次展覽以車站為主，規畫4個與「驛」有關的展區，除阿龍師的作品，還有學生製作的北門車站、檜木燒烙、木雕等一同展出，座品多達20件，充滿傳承意味。
今包括文化觀光局秘書陳峯武、民雄鄉長林于玲、南華大學校長林聰明、副校長林辰璋等各界到場，林于玲期待縣府能在表藝辦更多展覽和活動，帶動地方人潮，而林聰明更現場邀請陳振龍「阿龍師」到南華大學辦展，讓學生看見工藝之美。
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