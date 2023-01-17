北富銀、日盛銀合併案，金管會准了！金管會銀行局主秘侯立洋17日指出，金管會已同意二家銀行合併案，合併後存續主體為北富銀，合併基準日暫訂為2023年4月1日，合併後總資產達4.27兆元，僅次於台銀、中信銀，排名第三，而分行家數達179處，躍居民營銀行第一。

侯立洋指出，此宗合併案於2022年11月18日分別經北富銀與日盛銀行董事會代行股東會職權決議通過，並由北富銀於合併基準日增資發行新股支應合併對價。截至2022年9月底，北富銀及日盛銀行的總資產各約新台幣3.99兆元及0.28兆元，擬制合併後存續銀行之總資產達4.27兆元，資本額約1,432億元。

侯立洋指出，北富銀總資產現排名第四名，合併後將躍為第三名，僅次於台銀、中信銀，存款市占率由第九名升為第六名、放款市占率從第11名前進至第9名。

侯立洋指出，合併後北富銀會保留日盛銀的44個據點，ATM也會保留並換為北富銀系統，國內營業據點增加為179處，總分行家數成為民營第一大、整體國銀的第五大。

侯立洋指出，富邦金控於2022年11月11日完成合併日盛金控後，富邦金控持有北富銀及日盛銀行二家銀行100％股權。依二家銀行之申請書件說明，二家銀行在營業據點分布與客群經營具互補性，合併有助於促進資源整合，提升機構經營規模及競爭力，並提供客戶更多元且便捷之金融服務。