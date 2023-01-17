保險局出手救現金流量告急的壽險公司。保險局局長施瓊華17日透露，的確有壽險公司出現保險給付金額大於保費收入的問題，主要是升息造成保單解約、客戶改買其他金融商品，施瓊華承諾，若壽險公司真的現金吃緊，可個案討論，用「拉高宣告利率」來留住保戶。

施瓊華表示，2022年11月單月保險給付金額達2,236億元，但當月總保費收入是1,743億元，看似保險給付大於保費收入，但11月壽險公司還有投資孳息及處份金融資產等，現金部位增加995億元，所以整體上看來，現金加上保費收入仍是大於保險給付，現金流量沒有問題。

不過，施瓊華表示，的確有壽險公司出現保險給付大於保費收入，2022年金管會亦已祭出二招協助解決現金流量問題，一是檢討保單責任準備金利率，拉高利率、降低保費，有助壽險公司保費增加；二是宣告利率平穩機制，增加平穩節餘機制，特別針對利變保單若解約費用收取年限屆滿時，可用平穩機制拉高宣告利率，降低解約率。

施瓊華亦承諾，若壽險公司還有現金流量問題，可再與壽險公會討論，研議還有哪些監理措施可以協助壽險業者，增加流動性、降低解約率等。

施瓊華表示，若有些壽險公司確實有保險給付大於保費收入情況，短時間現金流量吃緊，「若有需要，可以來討論」，不排除可允許短期間拉高宣告利率，即便保單出現短期虧損，但可降低解約率，施瓊華說：「只要不是市場競爭因素（拉高宣告利率），即可以考慮。」