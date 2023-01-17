台北市長蔣萬安17日主持上任後首度治安會報，表示打擊詐欺犯罪，除透過警方的宣導與查緝，亦需全民提升反詐騙意識，共同投入反詐騙行列，發揮警民合作力量打擊詐欺犯罪，蔣萬安感謝各個金融機構積極與警方合作，保持有效聯防通報機制，並肯定警察局維護治安的具體成效。

蔣萬安表示，詐騙案件層出不窮，嚴重影響社會秩序與治安觀感，要求警察局除應加強反詐騙宣導外，並應針對各類詐欺型態手法，分析原因、策定相關因應作為。

北市警方表示，春節連續假期將近，維護社會治安刻不容緩，警方提出「治安平穩、交通順暢、民眾安心」3大主軸，持續維護民眾生命財產安全，希望春節時期同仁能堅守岡位讓民眾平安歡度假期。

蔣萬安表示，近年來在台北過節的民眾日益漸多，新聞畫面常看到因交通事故造成天人永隔的報導，酒醉駕車仍是警方積極查緝的重點工作，並請相關局處針對社會弱勢、獨居長者等需協助的民眾適度關懷，讓民眾可以「安全」、「平順」、「安心」過好年。

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