胡嫌（中）供稱是配合陳姓店員「自導自演」，但自己也很倒楣，被黑吃黑，偷到的都是假鈔。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市官田區一家超商陳姓店員15日凌晨內神通外鬼，夥同胡姓友人竊取超商的錢，沒想到陳員還「黑吃黑」，把要偷的真鈔事先Ａ走，並調換成當紅假鈔，用狸貓換太子的手法，讓同夥拿走，但終究逃不過法網，當天就被機靈的員警逮捕，警詢後將2嫌依行使偽造貨幣、業務侵占罪嫌移送法辦。

麻豆警分局15日接獲這名陳姓店員報案聲稱「店內遭小偷！」，經深入調查，警方卻發現竊嫌一進入超商後，隨即打開下方某一個抽屜，快速拿取現金後，再裝入黑色後背包離去，並未再翻其他抽屜，整個過程陳員「剛好」都不在櫃台，令偵辦員警起疑。

警方當天迅速鎖定這名胡姓竊嫌，將人逮捕並在其住處起獲7萬4300元的假鈔，胡嫌供稱是配合陳姓店員「自導自演」，但自己也很倒楣，被黑吃黑，偷到的都是假鈔，當下發現試著聯繫陳員，卻一直沒連絡上。

陳姓店員到案後，一開始都矢口否認，經警方花了2個多小時突破心防，才坦承犯案。另外警方也在陳嫌住處查獲4萬元假鈔；對於假鈔的由來，陳嫌則稱自己是用新台幣2700元在網路上買的，但警方對說法存疑，將向上追查假鈔來源。