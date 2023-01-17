韓國《朝鮮日報》17日報導說，因最近北韓挑釁力度不斷提高，在韓國的外國人正在苦思面對實際發生突發狀況時，該如何應對。報導引述英國《金融時報》駐首爾分社主任克里斯琴．戴維斯（Christian Davies）的專欄文章說，戴維斯曾就此詢問西方外交官「本國國民避難方法」，而他獲得的回答則是「南北韓雙方火力過於太強，可能在得知紛爭發生前就已經結束」。

據報導，戴維斯16日在《金融時報》發表題為《朝鮮半島戰爭準備的教訓》專欄文章，文中稱：「去年底參加了一場研討會，內容是（朝鮮半島）出現戰爭等多種危機情況時，企業和政府應該如何應對」，「我得知（戰時）實際生存可能性只比0高一點。」

戴維斯在文章中說：「（最近）我在與西方外交官共進晚餐時，裝作不經意地問起，如果朝鮮半島發生糾紛，做了哪些撤離本國國民的準備」，「但（這位外交官）卻答道，沒必要擔心』。」他表示：「各自敵人（南北韓）的火力都太強了，相比之下，兩者間的距離太近，在人們得知（紛爭）開始之前，一切就已經結束了。」

但戴維斯指出：「（北韓領導人）金正恩已經手握洲際彈道飛彈（ICBM），如今正在致力於開發下一代戰術、戰場核武器」，「專家們擔憂，這類核武的使用門檻會低於高當量核武。」這讓人不免擔憂，隨著北韓的威脅不斷升級，僅憑當前的朝核遏制力量能否安心。

戴維斯還說：「去年，俄羅斯對烏克蘭發動全面進攻，這使得政府和企業意識到有必要針對在台灣或韓國可能發生的情況制定計畫」，「但對於負責制定這項計畫的人而言實在是進退兩難。」他提問道：「在朝鮮半島（南北間）緊張局勢十分常見，何時將其判斷為危機』？又應該在危機的哪個階段開始認真準備戰爭？如果當真戰爭臨近，你會決定在哪個時間點逃離這裡？」

他指出：「（為應對朝鮮半島戰爭等偶發情況）在首爾工作的外國員工經常接到本國公司的建議，在家中準備一個裝滿各種物資的背包，裡面包括水、不易腐爛的食物、現金、火把、手機或（偵測輻射的）蓋格計數器（Geiger counter）等，以便幫助你在地下存活30天之久」，「即便如此，無論是外國人還是韓國人從來都沒有收拾過這樣的背包。」

戴維斯表示：「（韓國的）不少外國企業制定了必要時將員工從朝鮮半島撤離的詳細避險計畫」，「（計畫中）包括了盡可能將員工聚集到港口送上前往中國或日本的船等計畫。」但他說：「如果在重要節日嘗試過離開首爾（去地方城市）的人就知道，在（戰時）那種情況下想離開首爾幾乎是不可能的」，「首爾市民們能做的最好的應對措施，大概就是躲進地鐵站、地下停車場或散落在城市各處的某個緊急避難所。」

一位在首爾經營一家小公司的英國企業家向戴維斯表示：「長久以來熟悉戰爭威脅的韓國妻子和員工，不會同意（在突發狀況時）和自己一同離開（韓國）。」該企業家向他表示：「你想像一下，萬一我獨自避難離開，結果沒有發生戰爭，我將無法再直視他們的眼睛。」