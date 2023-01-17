許多情侶相聚時總會忍不住溫存一下，維繫彼此感情。不過有一名女網友表示，平時不愛聊天、不會特別找話題的男友，有時愛愛到一半會突然跟她聊天，結果她就會因為聊得太認真，忘記腰部繼續動作，因此相當好奇背後原因。對此，許多人分析，男友的動機應是想要趁機轉移注意力，才能夠讓運動更持久。
原PO在Dcard發文表示，有時候男友和她一起運動到一半時，會突然開啟話題跟她聊天，而她也會認真回應，結果就這樣聊到忘記繼續動作，但男友平常明明不愛跟她聊天，兩人也不會特別找話題詢問對方意見，「但他打炮的時候話特別多是為什麼？」
對此，許多人紛紛回應，「他喜歡看妳表情忍著不要太爽，然後好好講話的樣子」、「打一打，今天天氣真好欸寶貝」、「我覺得做愛講話很解，偏偏男友都會講一些瞬間冷掉的話，什麼皇上要寵幸你了⋯⋯天降甘霖，直接冷掉」。
另外也有內行人分析，「轉移下面的注意力」、「因為快出來了」、「就是快出來了啊哈哈哈哈哈，轉移話題讓自己不要這麼興奮」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。