許多情侶相聚時總會忍不住溫存一下，維繫彼此感情。不過有一名女網友表示，平時不愛聊天、不會特別找話題的男友，有時愛愛到一半會突然跟她聊天，結果她就會因為聊得太認真，忘記腰部繼續動作，因此相當好奇背後原因。對此，許多人分析，男友的動機應是想要趁機轉移注意力，才能夠讓運動更持久。

原PO在Dcard發文表示，有時候男友和她一起運動到一半時，會突然開啟話題跟她聊天，而她也會認真回應，結果就這樣聊到忘記繼續動作，但男友平常明明不愛跟她聊天，兩人也不會特別找話題詢問對方意見，「但他打炮的時候話特別多是為什麼？」

對此，許多人紛紛回應，「他喜歡看妳表情忍著不要太爽，然後好好講話的樣子」、「打一打，今天天氣真好欸寶貝」、「我覺得做愛講話很解，偏偏男友都會講一些瞬間冷掉的話，什麼皇上要寵幸你了⋯⋯天降甘霖，直接冷掉」。

另外也有內行人分析，「轉移下面的注意力」、「因為快出來了」、「就是快出來了啊哈哈哈哈哈，轉移話題讓自己不要這麼興奮」。