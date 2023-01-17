中國外交部發言人汪文斌1月17日在主持例行記者會上表示，越來越多的國際專業機構認為，中方優化調整疫情防控措施，將為世界經濟復甦帶來重大利多。

汪文斌在回答記者有關國際專業機構普遍看好中國經濟的相關提問時說，「我們注意到相關報導，也注意到越來越多的國際專業機構認為，中方優化調整疫情防控措施，將為世界經濟復甦帶來重大利多。世界經濟論壇總裁布倫德日前表示，中國優化調整防疫政策將進一步推動經濟增長，有助於全球經濟復甦。國際貨幣基金認為2023年中國經濟將穩步增長，成為世界經濟的最大積極因素。」

汪文斌說，摩根士丹利、高盛集團、匯豐銀行、英國巴克萊銀行、法國外貿銀行等多家國際投行和金融機構紛紛上調2023年中國經濟增速預期。中國政府因時因勢主動優化調整疫情防控措施，是高效統籌疫情防控和經濟社會發展的正確之舉。

隨著中國疫情形勢整體向好，生產生活秩序加快恢復正常，中國經濟社會活力和潛能將充分釋放，為推動世界經濟復甦注入更多信心和力量。