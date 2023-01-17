不少人都有年後轉職念頭，該不該提前離職？一名工程師發文抱怨，但自己在過年前提離職，結果董事長下令不給他年終，即便公司去年訂單爆滿，自己半毛年終都領不到，直呼很失望。不少網友則是提醒「年終入袋才離職」的鐵律，否則對公司仁慈就是對自己殘忍。

一名工程師在Dcard發文表示，自己在年前提出離職，因為不好意思多賺公司那9天薪資，所以把離職日期壓農曆過年前一天，沒想到董事長一句話說不給年終就是不給、考績直接不打了，「連最低評等都沒有，好像否定我去年一整年的努力一樣」。

工程師抱怨，公司去年訂單爆量也有盈餘，但自己卻領不到年終獎金，連主管也很無奈，只能另外包小紅包聊表心意，讓他感嘆很失望，過年也不能包大包給家人了。

貼文引起網友熱議，不少人，「所以才都說領完年終在提離職，不然工作一整年了，還沒領到年終，真的好虧」、「你為別人想別人不會為你想」、「敢壓年前就等著被老狐狸薛」、「下次要記得錢拿到手再提離職，心態調整一下吧！你是為了自己賺錢，不是為了公司」。