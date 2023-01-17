大陸外交部發言人汪文斌17日主持例行記者會，回應日本與印度舉行軍演稱，有關方應多做有利於維護地區和平穩定的事。

會上，有記者就日本與印度舉行聯合戰鬥機演習一事提問。汪文斌表示：「我們注意到有關報導。有關方應多做促進地區國家安全互信、有利於維護地區和平穩定的事。」

日本防衛省16日表示，日本和印度當日在東京附近舉行首次聯合空中演習，稱要加強安全和防務關係，聯合面對中國在亞太地區日益增長的軍事力量。

日本防衛省稱，日本航空自衛隊的4架F-2戰鬥機和4架F-15戰鬥機參加這次持續到26日、為期11天的空中作戰訓練。演習在百里空軍基地附近進行，基地位於東京東北方向的茨城縣。

據稱，印度空軍將派出4架蘇-30MKI戰鬥機、2架C-17運輸機和1架伊爾-78空中加油機參加演習。印度空軍共有150人參加。

近幾個月來，日本與盟國舉行了幾次聯合軍事演習，目前正在對日本國防政策進行重大改革，聚焦增加對抗中國的軍事力量。12月，東京批准了一項新的《＂國家安全戰略》，到2027年，日本年度國防預算將增加一倍，從占GDP的1％左右增加到2％。