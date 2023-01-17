台中25歲林姓少婦去年懷上雙胞胎，滿心期待能採取自然分娩，經詳細產前評估配合亞大附醫團隊細心追蹤，順利在1分多鐘就接生2寶，助林婦圓夢，但雙胞胎因肺部不成熟引發呼吸窘迫症候群，幸經治療即度過難關，夫妻17日將雙胞胎接回家團聚，直呼是「最佳新年禮物」。

亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌表示，近年來國外多個研究發現，雙胞胎自然產與剖腹產兩者的生產風險和嬰兒健康方面並無明顯差異，甚至自然產嬰兒的併發症，包括呼吸道併發症和敗血症比例相對較低，但多數孕婦及醫師還是會選擇剖腹產為優先選項。

林婦向醫師表示，她在3年前生下第1胎，去年初意外懷孕，當時認為「多1個恰恰好」，未料產檢時發現是雙胞胎，雖然訝異，但也認為是老天爺送的禮物，歡喜迎接；由於她是全職家庭主婦，若能採用自然分娩，產後恢復速度會比較快，也能快速上手扮演好三寶媽的角色，於是諮詢醫師意見，希望醫師能幫她圓夢，自然產生下雙胞胎。

經醫護團隊與孕婦溝通後，雙方都以自然產為目標，每次產險時，都要緊盯寶寶的胎位狀況，等到第32周產檢時，兩個寶寶皆轉為頭位，安全自然產的機率大增，生產時寶寶們僅花1分多鐘便接連報到成功，讓媽媽和醫療團隊相當興奮。

亞洲大學附屬醫院兒科醫師鄭詩橤表示，這對雙胞胎是開院以來周數最小的雙胞胎，林婦待產時兒科團隊都不敢鬆懈；雙胞胎出生後就因肺部不成熟引發呼吸窘迫症候群，所幸經鼻式正壓呼吸器治療後，雙胞胎皆順利度過難關，也撐過各種早產兒的併發症，在年前出院返家與家人團圓。

陳泰昌說，這是院內首度成功自然產下雙胞胎的案例。雙胞胎自然產要考量頭位、體重以及產婦本身的狀態，並不是所有人都適合自然產，建議孕婦務必與專科醫師溝通討論，擬定最佳的生產計畫。