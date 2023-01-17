永英有限公司董事長何英奬今以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製多功能動物保護專車「姬義壽」號，要價上百萬，讓嘉義縣動物救援如虎添翼。（義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

永英有限公司董事長何英奬今以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製多功能動物保護專車「姬義壽」號，要價上百萬，讓嘉義縣動物救援如虎添翼。（義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

永英有限公司董事長何英奬今以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製多功能動物保護專車「姬義壽」號，要價上百萬，讓嘉義縣動物救援如虎添翼。（義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

曾獲2021年全國百大經理人的永英有限公司董事長何英奬，因肯定嘉義縣政府近年對動物保護、援救的積極作為，也恭喜嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如被評選為2022年全國百大經理人，是獸醫界獲獎第一人，今以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製多功能動物保護專車「姬義壽」號，要價上百萬，讓嘉義縣動物救援如虎添翼。

今家畜所全體同仁與畜牧產業及動保界代表接受專車，並由嘉義縣長翁章梁回贈感謝狀與張貼賀榜，翁章梁分享，他在擔任社會局長期間，行善不欲人知的何英奬2013年就捐贈嘉義縣第1輛復康巴士，當時就是由自己代表接受，如今何英獎已捐贈6輛人用的慈善車輛，這次有別以往，特別耗資百萬捐贈含簡單醫療、救援與運輸多功能動保專車給動物使用。

何英奬說，之前曾參與家畜所「獸鋏淨空嘉園專案」共同上山協助搜尋殘害動物捕獸鋏與山豬吊，讓他印象深刻，並對林珮如身為公務員，卻能以商界創新思維帶領團隊共同努力開創動保新局，讓他對嘉義縣公務員認真積極態度深深感動，因此決定捐助動保專車，讓動保工作得以更順利。

「姬義壽3個字皆取自兄姐名字最後一個字。」何英奬說，姬代表漂亮美好，義代表作有意義的事情，壽代表要源遠流長，整體代表意義為漂亮美好又有意義的事，要源遠流長，傳遞下去，翁章梁回應，嘉縣會繼續努力為動保盡心力，相信姬義壽號所蘊含美好意涵會一直傳承與延續。

家畜所表示，目前所內僅有2台動物保護管制車，但執勤範圍包含山海平原，本次受贈多功能動保車輛，車體設計寬廣通風，必要時亦可協助絕育犬隻運送外，配備犬貓救援常用救生梯、捕犬網(桿)、電鑽、防咬手套、伸縮夾桿、青蛙裝、拔釘器、老虎鉗外；也包含維護人員安全救生圈、救生衣(繩)、頭燈、鋤草設備等，更配置動物救援簡單醫療箱，能在救援現場即時給予醫療，大幅提升動物救援效能。

動保翁章梁何英奬百大經理人嘉義縣家畜疾病防治所林珮如