曾獲2021年全國百大經理人的永英有限公司董事長何英奬，因肯定嘉義縣政府近年對動物保護、援救的積極作為，也恭喜嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如被評選為2022年全國百大經理人，是獸醫界獲獎第一人，今以其兄姐名義捐贈家畜所一輛特製多功能動物保護專車「姬義壽」號，要價上百萬，讓嘉義縣動物救援如虎添翼。
今家畜所全體同仁與畜牧產業及動保界代表接受專車，並由嘉義縣長翁章梁回贈感謝狀與張貼賀榜，翁章梁分享，他在擔任社會局長期間，行善不欲人知的何英奬2013年就捐贈嘉義縣第1輛復康巴士，當時就是由自己代表接受，如今何英獎已捐贈6輛人用的慈善車輛，這次有別以往，特別耗資百萬捐贈含簡單醫療、救援與運輸多功能動保專車給動物使用。
何英奬說，之前曾參與家畜所「獸鋏淨空嘉園專案」共同上山協助搜尋殘害動物捕獸鋏與山豬吊，讓他印象深刻，並對林珮如身為公務員，卻能以商界創新思維帶領團隊共同努力開創動保新局，讓他對嘉義縣公務員認真積極態度深深感動，因此決定捐助動保專車，讓動保工作得以更順利。
「姬義壽3個字皆取自兄姐名字最後一個字。」何英奬說，姬代表漂亮美好，義代表作有意義的事情，壽代表要源遠流長，整體代表意義為漂亮美好又有意義的事，要源遠流長，傳遞下去，翁章梁回應，嘉縣會繼續努力為動保盡心力，相信姬義壽號所蘊含美好意涵會一直傳承與延續。
家畜所表示，目前所內僅有2台動物保護管制車，但執勤範圍包含山海平原，本次受贈多功能動保車輛，車體設計寬廣通風，必要時亦可協助絕育犬隻運送外，配備犬貓救援常用救生梯、捕犬網(桿)、電鑽、防咬手套、伸縮夾桿、青蛙裝、拔釘器、老虎鉗外；也包含維護人員安全救生圈、救生衣(繩)、頭燈、鋤草設備等，更配置動物救援簡單醫療箱，能在救援現場即時給予醫療，大幅提升動物救援效能。
動保翁章梁何英奬百大經理人嘉義縣家畜疾病防治所林珮如
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