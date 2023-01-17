櫻花盛開的松山城。（北市觀傳局提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會開展前夕，受疫情影響停飛的日本愛媛松山機場至台北松山機場包機將復飛，2月4日起預計有180位日本旅客飛抵台北，規畫停留5天4夜，除了來參觀台灣燈會，觀傳局長陳淑慧表示，台北是個可以「30分鐘旅行」的城市，非常合適自由行。

日本松山市與台北市因為「松山」同名緣份，雙方交流超過10年，累積深厚友誼，日本旅客此次除了參觀台灣燈會，團體行程也將到訪松山慈祐宮、台北101、北投、忠烈祠、故宮博物院等，並特別規畫自由行，讓到訪2次以上的旅客也能盡興。

陳淑慧表示，台北睽違23年再度舉辦台灣燈會，將於2月5日開展，結合燈藝藝術及城市景致，日夜皆好拍，且在台北市步行30分鐘，就能看到多樣化的城市風貌，還能搭乘捷運到訪溫泉、陽明山，也可以到淡水看夕陽、到東北角看海，是個可以「30分鐘旅行」的城市，非常合適自由行。

愛媛縣知事中村時廣則說，台日松山機場對飛包機近年受疫情影響暫停飛航，去年10月得知台灣國境將開放就極力爭取，也考量台北市即將舉辦台灣燈會，特別將復航包機行程定於2月4日至8日，帶日本民眾參與台灣燈會，也盼兩國間觀光互訪更密切。

此外，在2023年台灣燈會中，愛媛縣松山市將第7度展出花燈，背景的松山城是坐落在松山市中心的勝山，前方為「道後溫泉」景點和街景，將呈現更多松山市觀光魅力，明年適逢松山市、台北市簽署友好交流協議10周年，也將規畫在台北舉辦大型慶賀活動。