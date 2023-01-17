嘉義市政府爭取新建市區與高鐵太保站的軌道建設，提出「嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究」案，立委王美惠助攻有成，市府交通處表示，全案經費約1500萬元，中央核定補助1290萬元，市府自籌210萬元，預估今年辦理招標，2年完成評估作業。

立法委員王美惠表示，高鐵嘉義站與嘉義市區的軌道交通系統，市政府已提報中央，申請可行性評估的研究經費，為了解目前的進度，特別召集交通部、鐵道局召開說明會，交通部允諾核定補助經費1290萬元，補助比例高達86％。

王美惠說，目前路網規畫為「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」，路線長度約為14.3公里，高架2.8公里、平面11.5公里，規畫設置13座車站，採輕軌系統為其運行方式。

市府交通處表示，市府規畫9條潛力路廊，第1優先路廊是藍線的「高鐵站至嘉義車站」軌道建設，並依據《大眾捷運法》提出「嘉義大眾捷運系統藍線可行性研究」案，將評估軌道是採取平面或高架、軌道型態等做研究，輕軌是選項之一。