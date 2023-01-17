哥倫比亞籍的45歲樂壇天后夏奇拉（Shakira）在全球擁有超高知名度，是史上獲獎最多的拉丁女歌手，她與小10歲的西班牙足球明星傑拉德皮克（Gerard Piqué）交往11年，共同育有2個兒子，去年6月分開，近日遭西班牙媒體爆料夏奇拉發現皮克出軌是因為冰箱的果醬。

夏奇拉2011年宣布與西班牙足球明星皮克交往，當時夏奇拉受邀演唱世足比賽主題曲「聖盃之役」《Waka Waka》，拍MV時認識小她10歲的皮克，兩人因此擦出愛火，雖交往多年未結婚，但共同育有2個兒子，已有夫妻之實，是令人稱羨的一對，不過2022年兩人發表共同聲明表示：「我們很遺憾地證實我們分手了。但為了我們孩子的幸福，我們要求尊重我的隱私。因為孩子的一切是我們最優先的考量，感謝大家諒解」。

近日西班牙《馬卡報》報導，透露夏奇拉因一罐果醬發現男友出軌，一次出差後夏奇拉發現家中果醬被打開食用了，但皮克做為職業球員會嚴格的控制飲食，從來不吃果醬，夏奇拉發現後請私家偵探調查，發現小三在家中留宿還吃了早餐，夏奇拉雖沒有證實這個消息，不過她曾表示只要打開冰箱就能發覺家中發生了什麼。

有網友表示：「女人的第六感很強，而且她智商本來就很高，居然還帶回家」。過去夏奇拉因為疫情只能在家，她一邊帶孩子一邊參加了美國賓夕法尼亞大學的古代哲學學位線上課程，並取得了學位證書，僅花4週時間就拿到學位，高智商讓不少人佩服。