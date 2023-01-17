大陸各地最近紛紛召開地方兩會，進行換屆選舉，同時也產生全國人大代表。廣東省人大會議昨天選舉產生170名全國人大代表，當中至少5名港澳系統高官，包括新任香港中聯辦主任鄭雁雄、原香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任鄭新聰、國務院港澳辦副主任楊萬明、原港澳辦副主任宋哲。
不排除駱惠寧、宋哲今年3月將在全國人大系統任職。廣東省170名全國人大代表，包括廣東省委書記黃坤明、省長王偉中。
不過，擔任兩屆共10年人大代表的騰訊集團主席馬化騰不再連任。
大陸各地最近紛紛召開地方兩會，進行換屆選舉，同時也產生全國人大代表。廣東省人大會議昨天選舉產生170名全國人大代表，當中至少5名港澳系統高官，包括新任香港中聯辦主任鄭雁雄、原香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任鄭新聰、國務院港澳辦副主任楊萬明、原港澳辦副主任宋哲。
不排除駱惠寧、宋哲今年3月將在全國人大系統任職。廣東省170名全國人大代表，包括廣東省委書記黃坤明、省長王偉中。
不過，擔任兩屆共10年人大代表的騰訊集團主席馬化騰不再連任。
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