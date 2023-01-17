尼泊爾雪人航空(Yeti Air)一架ATR-72型客機，15日墜毀於第二大城博卡拉(Pokhara)，機上至少確定70人罹難。其中，33歲俄羅斯網紅伊蓮娜(Elena Banduro)前幾天才跟家人告知懷孕，卻搭上這架失事班機，令在目的地等待的男友情緒一度崩潰，衝到當地醫院尋找女友，只盼奇蹟發生。

伊蓮娜是一名旅遊網紅，不時在社群分享各地美景，姊姊塞妮亞(Ksenia)透露，她前幾天做完超音波檢查，「她能看見寶寶的手臂、雙腿及輪廓，預期迎接一個女孩」，據悉，她當天搭機是要去見男友麥克森(Maxim)，出發前在IG限時動態PO文：「去尼泊爾了！」從照片中可見，伊蓮娜一雙眼睛炯炯有神，並露出開心的笑容，沒想到這竟是社群上的最後身影。

伊蓮娜在飛機上的自拍照，竟成為最後身影。(圖/伊蓮娜 IG)

尼泊爾民航局發布聲明稱，這架班機共有68名乘客及4名機組人員，乘客包括4名俄羅斯人、5名印度人、2名韓國人，以及愛爾蘭、澳洲、阿根廷和法國人各一名。網友們紛紛對罹難者哀悼：「我好遺憾聽到這個消息」、「好多人在尼泊爾飛機失事中死掉，包括這名好年輕的女生」、「生命如此短暫真令人難過！」

⚫️Russian travel blogger shared last selfie from flight that crashed



Elena Banduro, 33, a social media manager from Moscow and travel blogger, shared a selfie from the Yeti Airlines flight on Sunday moments before it crashed



Read here👇https://t.co/V0mgzBuFSW — The Independent (@Independent) January 16, 2023

雪人航空15日從首都加德滿都出發，在飛往博卡拉途中墜毀，不過失事地點墜毀在山谷，加上當天後來氣候不佳，導致搜救難度倍增，幸好仍有好消息傳出，根據《路透社》報導，搜救人員16日已尋獲通話記錄器和飛行資料記錄器(俗稱黑盒子)，兩台機器狀況正常，調查人員將透過裡面的資料，還原失事原因與完整經過。