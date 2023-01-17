阿伯單手騎車"吊點滴"?! "2大包空中甩" 網驚呆:生命騎士!│中視新聞 20230116

有一家人趁著周末開車到台南出遊，行經至小東路和東河路口時，竟然發現有名阿伯單手騎車，並將點滴架放置在機車上，甚至後座還載著1名乘客，2袋點滴隨著吊著點滴的阿伯機車晃來晃去，超誇張的景象也被開車的駕駛拍下，不禁驚嘆「哇賽」；然而，這名阿伯也不是第一次這樣做，有目擊民眾表示已經看過阿伯吊點滴騎車2、3次了。

一名男子帶著家人15日到台南出遊，竟在小東路和東河路口，發現1名阿伯騎著機車載著點滴架，以及架上掛著2袋點滴，隨著阿伯的機車晃來晃去，並發現當時阿伯後面還載著乘客，甚至單手騎著車子，超誇張的景象讓駕駛不禁直呼「哇賽」，也讓網友戲稱阿伯是「生命騎士」。

警方表示該名駕駛行為，違反「道路交通安全規則」第88條規定：機車附載人員或物品，高度不得超過駕駛人肩膀。依道路交通管理處罰條例第31條第5項：機車附載人員或物品未依規定，可處駕駛人新台幣300元以上600元以下罰鍰。警方呼籲民眾千萬不要這麼做，以免危及自己與他人交通安全。

另外也有目擊民眾表示，這位阿伯騎著機車帶著兩包點滴經過她的面前，不僅為阿伯擔心，但是每次看到阿伯都騎得好好的過去，她也提到，這樣的景象也看了2、3天，感覺非常奇葩。