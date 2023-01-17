總統蔡英文今（17）日接見代表印第安納州的美國參議員楊恩，並在臉書發文強調台灣和該州在半導體領域近來建立了「教育和研發合作」，蔡最後還大談「民主晶片」的重要性。但由於先前台積電在美設廠，掀起民眾一波擔憂「護國神山」被拆的風潮，以及最近大量的軍火採購，此則臉書貼文讓網友忍不住破口大罵，美國又派人「來台灣撈錢了」。

蔡英文在該則臉書貼文中特別強調，在面對威權主義擴張及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣能持續發揮半導體產業的能量，並跟理念相近夥伴一起建構「民主晶片」的永續產業鏈，有助於台美及全球經濟持續繁榮發展。她還提到楊恩參議員是美國《晶片與科學法》立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關領域，開創更多的合作空間。

出於對半導體產業鏈外移的憂心，以及美國近來對台灣的外交態度，網友們氣炸留言，「台灣的半導體產業正在一步步轉移到美國，以後還能形成永續產業鏈？」、「兔年紅包上次他們不是領過了？」、「相信老美就是自掘墳墓」、「他們來是請妳玩踩地雷嗎？」、「《晶片與科學法》也損害到了台灣半導體產業的利益，而我們總統還在拍手叫好」、「新台幣的好，民主友邦最知道」、「這麼重要的籌碼你就這樣送掉了」、「看到民主晶片四個字，講真的我很想罵六字經」。

不過也有一些人持不同意見，「歡迎楊恩參議員來台灣訪問！台美友好」、「謝謝美國參議員楊恩送壓歲錢給我們的依依總統，要包大包一點喔」、「台灣向前行」。