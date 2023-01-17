下個月是澳洲的葡萄採摘期，葡萄酒行業即將豐收，但業者卻憂心忡忡。觀察者網引述澳洲廣播公司網（ABC）17日報導，澳葡萄酒業者警告稱，因為中國徵收的反傾銷關稅，該行業面臨著嚴重的供應過剩，今年或有大量成熟的葡萄被迫爛在藤上。他們迫切希望澳政府出面與中方對話。

澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）表示願意赴華進行貿易談判，「尊重對方，把關係搞好非常重要」。雖然ABC獲悉他最早將於下個月出行，但這對澳洲葡萄酒行業來說似乎「遠水解不了近渴」。

2021年3月，大陸商務部公佈對澳洲產葡萄酒反傾銷調查的最終裁定，即原產於澳洲的進口相關葡萄酒存在傾銷，大陸國內相關葡萄酒產業受到實質損害，而且傾銷與實質損害之間存在因果關係。因此，大陸商務部決定自2021年3月28日起，對其徵收5年反傾銷稅，稅率最高可達218.4％。

ABC指出，大陸曾是澳洲葡萄酒行業最大的出口市場，年銷售額超過12億澳元（約合56.28億元人民幣）。許多釀酒用葡萄的種植者原本預期來自大陸市場的需求將繼續上升，並且因此對種植做好了規畫。但在大陸開始徵收反傾銷關稅後，這個利潤豐厚的市場「幾乎在一夜之間枯竭」。

澳洲葡萄酒協會理事兼泰勒斯酒莊執行董事米切爾·泰勒（Mitchell Taylor）表示，下個月是葡萄的採摘期，而葡萄種植者將要做出艱難的抉擇。

「不幸的是，我認為很多種植者將不得不在今年把葡萄留在藤上」，泰勒告訴ABC，現在，「澳洲葡萄酒行業面臨嚴重的供應過剩，因為需要大把時間來規畫市場，然後再釀葡萄酒，尤其是釀造中國人青睞的紅葡萄酒」。

就在澳洲葡萄酒業者叫苦不迭之際，澳洲貿易部長法雷爾重申，他願意前往大陸進行貿易談判。他對ABC表示：「自從擔任貿易部長以來，我一直在說，我們解決貿易障礙的首選途徑是對話和討論，而不是爭論。我期待著盡快與中國的同行討論這個問題。」

ABC獲悉，法雷爾最早下個月前往大陸，在此之前可能舉行一次視訊會晤，但正式日期尚未確定。

值得一提的是，澳洲莫里森政府在2021年就與大陸葡萄酒關稅問題向世貿組織（WTO）提起申訴，目前，此案件曾在審理中，最終報告預計將在今年公佈。

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對此，泰勒認為，對於葡萄酒行業來說，「最好的結果是達成一項不需要訴諸WTO的安排」，因為交由WTO解決將是一個漫長的過程。但他強調，鑒於葡萄採摘期馬上到來，中澳間的貿易會談應越快越好。

「我們對會談結果的初期跡象瞭解的越多，就越有利於一些投資的長期前景」，泰勒指出，他認為「尊重對方，把關係搞好非常重要」。

不僅是葡萄酒，澳洲其他許多出口行業也在對改變的發生翹首以盼。其中，澳洲大麥因在中國存在傾銷問題於2020年5月起被徵收「雙反」關稅；澳洲龍蝦在2021年10月以來因檢疫程序問題出口中國大陸受阻。在此之前，中國是澳洲大麥和龍蝦最大的出口市場。

澳洲穀物生產者協會成員魏德曼（Andrew Weidemann）表示，中方徵收關稅的決定對農民來說是「一記重拳」。他說，自此之後，他們每年損失大約6億到7億澳元（約合28億至33億元人民幣）。

魏德曼十分支持貿易部長訪問中國。他向ABC表示：「我們需要我們的人來建立關係，沒有什麼比面對面談話更好的方式了。重建和開啓兩國之間的對話是我們解決目前問題的唯一途徑。」

觀察者網稱，從2017年年中開始，澳洲特恩布爾政府和莫里森政府跟隨美國，開始全方位地破壞與中國的雙邊關係，包括炒作「中國威脅論」、以所謂「國家安全」為由阻礙兩國間正常經貿活動，以及響應美國、對中國進行有罪推定式的「病毒溯源調查」。自此，中澳關係和經貿往來驟然降至低谷。

去年5月，阿爾巴尼斯領導的工黨政府開始執政。去年11月，中澳元首在印尼會晤；去年12月，澳外長黃英賢訪華，與國務委員、時任外長王毅舉行第六輪中澳外交與戰略對話，共同慶祝中澳建交50週年。

1月10日，大陸駐澳洲大使肖千表示，2022年對於中澳關係是不平凡的一年。在中澳雙方共同努力之下，中澳關係在經歷困難後趨穩向好。澳洲工黨政府去年5月就職為重啓和改善中澳關係提供了契機。中澳雙方相向而行，開展了一系列重要而積極的溝通和互動。

肖千稱，必須強調的是，以建設性的方式解決分歧，不能讓分歧劫持兩國整體關係，不能讓分歧劫持兩國合作。中方願同澳方一道，推動雙邊關係改善並可持續地向前發展，更好造福兩國和兩國人民。