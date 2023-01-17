曾子益在假車禍前要向未婚妻蘇晏霈肚中的寶寶說再見。（民視提供）

曾子益在假車禍後向未婚妻蘇晏霈懺悔。（民視提供）

曾子益在民視8點檔《市井豪門》飾演的蔡振翔被觀眾罵「渣翔」，日前拍攝他為了擺脫懷孕的初戀情人劉佳雯(蘇晏霈飾演)，打算跟千金女謝雅君(顏曉筠飾演)結婚，竟然設局要製造車禍讓劉佳雯流產；曾子益看到劇本忍不住大喊「這角色的行徑令人髮指！」

為了這場重頭戲，曾子益表示，開拍前他跟蘇晏霈花了1個多小時討論劇本，研究起承轉合在哪裡，雖然近來狂被觀眾罵渣，不過討論過程中，蘇晏霈一語道破地說「我們要保持振翔的愛，畢竟再渣的人終究是人」，所以抓住了一個重點就是他愛孩子跟愛佳雯的初衷。此外，曾子益特別想到自己小侄子的畫面，因為他的小侄子是早產兒，出生就在保溫箱努力呼吸，有著這些情感與畫面，「振翔滿滿的愛就出來了」。

曾子益拍戲時踩著油門要進行撞擊，他說這動作戲真的會緊張，反覆跟導演及攝影師討論，好在之前都有合作過，所以默契十足，加上導演運鏡的手法，讓他們兩人完全沒有受傷，重頭戲一次就完成。只是受到高速撞擊的蘇晏霈，需要畫出蒼白的臉妝時，被化妝師要求卸除口紅，蘇晏霈說「但我今天沒畫口紅」，笑說自己氣色好。

面對這場情緒這麼重的劇情，蘇晏霈說她都盡量不去看蔡振翔的os台詞，因為自己就是被蒙在鼓裡的，所以才可以展現自然又天真，一副要被抓去賣掉還不自知。她強調這場戲純屬劇情需要，雖然振翔這個角色壞透了，但他後續的反省認錯戲，相當精彩。