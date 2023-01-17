彰化一間養生館老闆娘被丈夫逮到出軌，遭控帶小王進出家門同床共眠，法官勘驗監視器畫面等證據後，認為女方的確婚內出軌，侵害丈夫的配偶權甚鉅，酌情後判養生館老闆娘及小王須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，於2014年間與妻子小婷（化名）結婚，婚姻關係原本和睦美好，未料另名男子阿清（化名）明知小庭已婚，卻仍與小婷出雙入對，2022年1月至2月之間隨意進出他與小婷的住所，多次在該處留宿，發生摟抱與性行為。

人夫認為，阿清與小婷同處一室時衣不蔽體，還有摟抱等親暱行為，均早已逾越普通朋友的交往分際，也逾越社會一般通念所能容忍的範圍，達到破壞他的婚姻幸福美滿的程度，故依法向2人提告請求連帶賠償70萬元。

對此，小婷指出，丈夫在她的養生館頂樓休息室裝設監視器，但該處為她的員工休息之處，認為丈夫的行為已經侵害人性尊嚴與隱私，以不法的方式蒐集到的出軌證據並不具有證據能力。

彰化地院審理時，法官透過人夫提出的證據，再加上小婷不否認出軌，認定小婷與阿清的關係的確逾越正常男女的交往分際，考量小婷曾經營養生館，但因不敵虧損而結束營業，以及阿清從事冷氣安裝工作等一切情狀，判2人須連帶賠償40萬元為適當。可上訴。