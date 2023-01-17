女星陳宥心（前藝名：宣宣）早年演出多部《戲說台灣》的單元劇，2019年嫁給醫師林暘朝，去年8月產女，成為幸福人妻人母。近日，陳宥心發文透露曾遇過雙面藝人前輩，私下爆料某大姐大私生活精彩到得隱疾，檯面上卻跟對方稱姐道妹，陳宥心不禁感嘆：「有些友情讓人感到訝異。」

陳宥心昨（17日）在社群平台指出：「多年前...一位前輩私下會和我們聊到某大姐大，她的私生活多麼的精彩，還得了隱疾，當年還是他陪大姐大就醫的。」當時陳宥心認為，前輩很羨慕大姐大的成就，但地位的落差難以追上，就分享大姐大的隱私，稍微緩和內心的妒意。

不過，最令陳宥心訝異的是，這位前輩後來上大姐大的節目好幾次，不斷跟對方「稱姐道妹、滿懷感激」，真誠的演技讓她困惑不已，心想：「如果大姐大知道她被好友私下品頭論足，應該會難過也後悔邀請前輩來上節目吧？」

陳宥心表示：「或許前輩在觀眾心中，在文化上是有貢獻的長者，但自從我知道他對親近的人有這樣的習慣後，當年我便盡量保有美好的距離」。事隔多年，陳宥心總在滑臉書、看動態或看新聞時，想起這段往事，感嘆：「再見後，有時卻不會再見。」