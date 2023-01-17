1月16日是「馬丁路德金紀念日」(MLK Jr. Day)，是美國國定假日，然而相當不平靜。佛州皮爾斯堡(Fort Pierce)舉行的戶外活動中，有槍手對群眾槍擊， 造成8人中彈，其中1人重傷危急。

佛州當地電視台WPBF 25 News報導，槍擊事件發生於下午5點20分的伊洛斯艾利斯公園(Ilous Ellis Park)，當地正在舉行汽車展和家庭娛樂日，相當熱鬧，現場大約1000 多人。

不合時宜的槍擊，立即使人群紛紛躲避與逃跑，但由於不清楚槍手在哪裡，人們困惑的躲在汽車後面，或是往人少的地方逃。

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At least 8 people have been shot at Martin Luther King event in Fort Pierce, Florida pic.twitter.com/cOduFUiqer — RawNews1st (@Raw_News1st) January 17, 2023

所幸群眾彼此互助，發現身邊人中槍後，熱心民眾立即提供了援助，用自己的汽車將傷者送往醫院，但目前尚未有人看見兇犯開槍的過程。

警方表示，這起槍擊事件是「兩個幫派之間的某種分歧」造成的。副警長海斯特(Brian Hester)說：「在這個代表和平與平等紀念日時，竟有人以槍支暴力來表達不同意見，既不幸又悲哀。」

槍擊傷者的報導有一些混亂，警方稱「有4人受傷，包括1名兒童，所幸沒有生命危險」，但是也有報導稱「槍擊受害者都是成年人，總共8人」。