萬寶龍（MONTBLANC）日前與紐約《TIME》雜誌合辦年度風雲人物的歡慶派對，在活動現場設置專屬書寫區，邀請年度風雲人物與來賓寫下激勵他們在世界留下印記的重要時刻，分享給大家，或寫下明信片寄給親友，藉此機會讓來賓重拾書寫的樂趣，為風雲人物歡慶派對增添濃濃的文青書卷味。

《TIME》雜誌自1927年起每年都會評選年度風雲人物，從總統到示威抗議者、從太空人到政治家，反映過去一年對於新聞界，甚至全

世界最具影響力的人物或概念，2022年年度風雲人物由烏克蘭總統澤倫斯基以及「烏克蘭精神」獲得，「伊朗婦女」獲評選為「2022年度英雄」，韓國女團BLACKPINK獲選為「年度藝人」，女演員楊紫瓊獲選為「2022年度指標人物」，棒球明星Aaron Judge獲選為年度最佳運動員，而鄉村音樂歌手Mickey Guyton則獲頒「年度突破獎」。

萬寶龍行銷執行副總裁Vincent Montalescot指出：「萬寶龍的目的是為了激勵人們留下自己的印記，就像今晚的入圍者，以及多年來登上TIME雜誌封面的許多獲獎者一樣。」