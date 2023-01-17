民進黨主席當選人賴清德18日將正式接任黨主席，親賴人士今天說，賴清德明天也將公布黨秘書長許立明，以及3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。會後，賴清德將召開記者會並回答媒體詢問。

民進黨去年九合一選舉敗選，總統蔡英文辭去黨主席，由高雄市長陳其邁代理黨主席。黨主席補選15日投票，補選投票率17.59%，同額競選的賴清德得票數4萬1840票，得票率99.65%。

民進黨明天下午召開中執會，確定黨主席選舉結果，代理黨主席陳其邁將辦理交接，由賴清德接任黨主席，賴清德也將公布黨秘書長許立明，與3位副秘書長楊懿珊、黃建嘉、許嘉恬。會後，賴清德將召開記者會並回答媒體詢問。

許立明曾任高雄市政府研究發展考核委員會主任委員、副市長等職務，是監察院長陳菊子弟兵；有豐富行政與選戰操盤經驗。

楊懿珊是民進黨青年幕僚出身，是前交通部長林佳龍的核心幕僚，也曾任民進黨新聞部主任。黃建嘉則是前屏東縣長潘孟安重要幕僚，屏東縣政府台灣燈會行銷到全世界，他是推手之一，先前也在總統府襄助賴清德。第3位副秘書長是由現任民進黨婦女部主任許嘉恬升任，她是民進黨的幕僚世代，長期關心社福、婦幼等公共政策。

親賴人士今天指出，目前現有的一級主管留任到1月底，2月1日新任黨務主管正式上任。他說，賴清德個性比較謹慎，是等到15日黨主席投完票後才開始黨務人事徵詢，人事會在最短時間內到位。